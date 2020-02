Wenn die Augen wieder brennen und die Nase läuft

Am Sonntag sorgt sehr mildes Wetter dafür, dass Hasel- und Erlenpollen in den Niederungen sehr starke Belastungswerte erreichen. (Archivbild) Foto: Keystone

Am Valentinstag liegt nicht nur Liebe in der Luft. Hasel- und Erlenpollen erreichen in Teilen des Oberwallis starke Belastungswerte.

Auch wenn viele noch nicht einmal einen Gedanken an den Frühling verschwenden, spüren ihn vor allem Allergiker diese Tage je nach Aufenthaltsort im Oberwallis bereits recht stark. Gemäss der Messstation in Visp ist die Gesamtpollenbelastung stark. Dies soll auch am Wochenende so bleiben: Am Sonntag sorgt sehr mildes Wetter dafür, dass Hasel- und Erlenpollen in den Niederungen sehr starke, in höheren Lagen starke Belastungswerte erreichen. In geringen bis mittleren Mengen sind auch Eschenpollen in der Luft.

Diese Pollen werden von kräftigen Südwestwinden aus den südlichen Regionen unseres Landes herbeigetragen. Im Zentral- und Südtessin erreichen Hasel- und Erlenpollen während des gesamten Prognosezeitraums nach wie vor starke bis sehr starke Belastungswerte. In den Bergen, wo die Vegetation weniger vorangeschritten ist, ist die Pollenbelastung schwächer.

ip

14. Februar 2020, 10:02

