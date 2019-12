Ein Träger kam geflogen...

Heli-Transport | Innert Sekunden durchs Wohnquartier und mitten in die gute Stube hinein

Wenn das Haus hoch und das Treppenhaus schmal, erweist sich der Helikopter als ideales Transportmittel für sperrige Bauteile. Besonders mitten in einem eng bebauten Wohnquartier, wo kein Raupenkran Platz findet in unmittelbarer Nähe.

So wurde diese Woche in Glis ein schwerer Stahlträger innert Sekunden auf den Balkon und quasi mitten hinein in die gute Stube geflogen. Die Air Glaciers leistete dabei flugtechnische Massarbeit. Der Bauherr musste dafür vorgängig bei der Stadtpolizei die notwendigen Bewilligungen einholen. Ansonsten ist keine Nachahmung empfohlen.

12. Dezember 2019, 10:42

