Der Oberwalliser CVP-Nationalrat ist bekannt für seine unzähligen Engagements. Wenn er wiedergewählt wird, will er mit seinen Posten «aufräumen». Und auf das Natischer Gemeindepräsidium verzichten.

Für den Natischer ist klar: «Wenn ich gewählt werde, ist das Gemeindepräsidium in Naters für mich kein Thema.» Auch dann nicht, wenn der amtierende Präsident Franz Ruppen 2021 in den Staatsrat gewählt werden sollte? Auch dann nicht, sagt Bregy. Der CVP-Nationalrat lässt sogar offen, ob er im nächsten Jahr überhaupt bei den Gemeinderatswahlen kandidiert. «Das werden wir innerhalb der Partei noch diskutieren.» Bregy setzt also Prioritäten, sein Fokus liegt auf Bundesbern.

Im multimedialen Wahlformat «Hert gfregt» gesteht Bregy zudem, dass er von der Groupe Mutuel 2000 Franken für seine Kampagne bekommt, wie er zu Ständerat und Kanzleipartner Beat Rieder steht. Und ob und wie er bei seiner Kampagne Privates und Politisches trennt. Aber sehen Sie selbst.

David Biner

26. September 2019, 05:30

Artikel teilen