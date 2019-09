Sehr geehrter Herr Bundesrat...

Die Westschweizer Weinbaukantone haben ein Schreiben an Bundesrat Guy Parmelin adressiert. Das Ziel: Unterstützung für eine nationale Werbeaktion für Schweizer Weine.

Die Kantone Wallis, Waadt, Genf und Neuenburg fordern mit Blick auf die schwierige Lage, in der sich die Schweizer Weinwirtschaft befindet, starke Massnahmen vonseiten der öffentlichen Hand. Die Westschweizer Weinbaukantone weisen in einem Schreiben an Bundesrat Guy Parmelin auf die besorgniserregenden Absatzzahlen der Schweizer Weine auf dem Inlandmarkt hin. Der Marktanteil der Schweizer Weine sinkt kontinuierlich und liegt heute bei 35 Prozent des gesamten Weinkonsums in der Schweiz. So berge die Situation nicht zuletzt ein Risiko für die Rentabilität der Betriebe und den Fortbestand des Schweizer Weinbaugebiets.

Die vier Westschweizer Weinkantone ersuchen das eidgenössische Departement für Wirtschaft, Bildung und Forschung um Unterstützung bei einer ausserordentlichen Massnahme, nämlich die schnellstmögliche Umsetzung einer gross angelegten Werbekampagne für Schweizer Weine in der Schweiz, die vom Branchenverband der Schweizer Reben und Weine geführt und vom Bund finanziell unterstützt wird. Ziel einer solchen Kampagne über zwei bis drei Jahre ist es gemäss Mitteilung den Marktanteil der Schweizer Weine markant zu steigern und sich gegen die scharfe Konkurrenz der ausländischen Weine behaupten zu können. Zudem würde diese Werbekampagne verschiedene Unterstützungsprojekte ergänzen, welche die Rebbauern im Rahmen der Strukturverbesserungen erhalten und die Massnahmen zur Quotenkürzung bei der nächsten Ernte in den wichtigen Produktionsregionen kompensieren.

19. September 2019, 09:54

