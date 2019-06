Entlastung für das Stadtzentrum von Siders

Am Montag präsentierte der Kanton das Projekt für die Westumfahrung Siders. Mit dem gewählten Streckenverlauf zwischen Noës und Corin soll das Stadtzentrum vom Verkehr entlastet werden. Das 80-Millionen-Franken-Projekt liegt ab dem 21. Juni öffentlich auf. Die Umsetzungsdauer ist noch unbekannt.

Der Strassenverkehr an der Peripherie und im Stadtzentrum stelle ein gravierendes Problem dar, nicht nur für die betroffenen Strassenanwohner, sondern auch für die Pendler und Touristen in der ganzen Region, hielten die Verantwortlichen am Montag einer Medienorientierung in Siders fest.

Eine neue Westumfahrung zwischen Noës und Corin soll dieser Entwicklung entgegenwirken. Die Projektverantwortlichen sehen in dieser Lösung gleich mehrere Vorteile. So ermögliche die Umfahrung eine Neugestaltung des westlichen Ortseingangs der Stadt, da der Verkehr auf der Route de Sion sowie in den Quartieren Bonne-Eau und Hôpital abnehmen werde. Ausserdem werde sie die Tourismusdestination Crans-Montana leichter erreichbar und den Pendlerverkehr flüssiger machen.

Umsetzungsdauer noch unbekannt

Die Finanzierung dieses 80-Millionen-Franken-Projekts teilen die beteiligten Akteure unter sich auf. Sofern der Bund, wie vom Kanton erhofft, die Strasse bis 2025 zur Schweizerischen Hauptstrasse erheben wird, wird die Finanzierung zu 97 Prozent auf Bund und Kanton (Bund 90 Prozent, Kanton 7 Prozent) entfallen. Die verbleibenden 3 Prozent hätten dann die beteiligten Gemeinden beizusteuern.

Bis wann das Projekt realisiert werden kann, hängt indes von der Dauer der durchzuführenden behördlichen Verfahren ab, deren erstes mit der nun erfolgten öffentlichen Auflage begonnen hat.

pd/msu

17. Juni 2019, 12:05

Artikel teilen