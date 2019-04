«Wettbewerb soll spielen»

Vor drei Jahren eröffnete Damian Gsponer die gd-Schule in Bratsch. Gsponer geht mit seinem Schulprojekt neue Wege, verzichtet auf Fächer, Noten und Prüfungen. Funktionierts?

Die gd-Schule in Bratsch hat grossen Zulauf, die Warteliste wächst stetig. Derzeit werden im Bergdorf 43 Kinder unterrichtet. Doch das unkonventionelle Schulmodell polarisiert, weil sich die Promotoren der Schule für die freie Schulwahl einsetzen. «Wenn der Wettbewerb spielt, ist das auch für das Schulwesen gut. Wer gute Arbeit leistet, kann diese Initiative mit Gelassenheit betrachten», sagt Schulleiter Damian Gsponer dazu. Das Beispiel von Bratsch zeige doch, dass Bergdörfer auf andere Schulmodelle umsteigen können, die erfolgreich seien. «Für Bergschulen wäre die freie Schulwahl demnach eine grosse Chance», ist der 35-jährige Schulleiter überzeugt. Das vollständige Interview mit Damian Gsponer lesen Sie im «Walliser Bote» vom Freitag.

«Schüälziit» - die Serie

Schülerinnen und Schüler, Lehrpersonen, Eltern und Experten: Die Schule steht im Fokus verschiedener Akteure - und diese haben jeweils verschiedene Ansprüche und Forderungen an das Bildungswesen. Der «Walliser Bote», 1815.ch und rro.ch widmen sich in den kommenden Wochen intensiv der Schule von morgen. In der multimedialen Bildungsserie «Schüälziit» sprechen wir mit Leuten, die etwas zur Schule zu sagen haben. Wir fragen, wie es um die Schule im Wallis steht und wie sie sich verändern muss, um den verschiedenen Ansprüchen gerecht zu werden. Kommende Woche mit Patrice Clivaz und Peter Summermatter von der Pädagogischen Hochschule Wallis.

18. April 2019, 17:00

