Wetter als Spielverderber

Das schlechte Wetter lockte am gestrigen Sonntag nicht annähernd soviel Kundschaft in die Briger Innenstadt wie gewünscht. Trübsal blasen mochten die Mitarbeiter und Geschäftsinhaber aber nicht.

Der zweite Sonntagsverkauft im Advent kurz vor Weihnachten lockte in den Vorjahren viel Volk in die Briger Innenstadt. Dem war gestern wetterbedingt nicht so. Trotzdem zeigte man sich zufrieden mit dem Geschäftsgang in der Vorweihnachtszeit 2019.

Selbst bei den Glühweinständen auf dem Sebastiansplatz trudelte die Kundschaft nur spärlich ein. In Sport- wie Schuhgeschäften half der frühe Schnee, die Umsätze anzukurbeln. In Kleidergeschäften wird auf knallige Farben gesetzt und in der Buchhandlung findet ein Buch über Kaspar Stockalper reichlich Absatz.

Ein erstes Fazit lautet: der Weihnachtsverkauf 2019 bewegt sich auf dem Niveau der Vorjahre. Beim Apotheker und Präsident des Gewerbevereins Brig-Glis Alain Guntern zumindest lief das Geschäft gar sehr gut. Doch lässt sich vom Verkauf von Medikamenten und Salben kaum Rückschlüsse ziehen auf den allgemeinen Geschäftsgang.

23. Dezember 2019, 06:00

