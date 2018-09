Perryman bringt schönes Spätsommerwetter

Übers Wochenende dehnt sich vom Atlantik her ein nächstes Hoch namens Berryman aus und trocknet die Luft zunehmend ab. Auch nächste Woche bringt es sicher bis am Donnerstag schönes Spätsommerwetter.

Am Samstag halten sich besonders am Morgen und im Rhonetal noch ein paar ausgedehnte hochnebelartige Restwolken. Diese lösen sich zunehmend auf oder wandeln sich in flache Quellwolken um. Am Nachmittag ist es dann überall sonnig und wärmer als am Freitag.

Am Sonntag ist es erst sehr sonnig, aber voraussichtlich ziehen im Tagesverlauf aus Südwesten ausgedehnte hohen Wolken auf, meist bleibt es aber trocken. Es wird nochmals etwas wärmer.

08. September 2018, 10:25

