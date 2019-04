Wie sicher fahre ich noch?

Die Sicherheit im Strassenverkehr nimmt zwar kontinuierlich zu, wie die Statistiken zeigen. Dennoch könne es nie schaden, seine Kenntnisse wieder etwas aufzufrischen, erklärt Staatsrat Frédéric Favre. In den nächsten Wochen wird im Wallis deshalb an drei Orten ein Tag der Strassensicherheit organisiert.

Autolenker haben dabei die Gelegenheit, ihr theoretisches Wissen sowie das praktische Können unter Anwesenheit von Experten zu testen und sich Feedback geben zu lassen. Möglich ist ebenso die Prüfung des technischen Zustands seines Fahrzeugs sowie ein Test des eigenen Sehvermögens. Hinzu kommen Workshops, Simulationen und Vorführungen durch die Kantonspolizei und die Feuerwehren, beispielsweise zum Thema «Fahren unter Alkoholeinfluss».

Im Oberwallis findet der Tag der Strassensicherheit am Samstag, 27. April, zwischen 9.00 und 15.00 Uhr an der Bockbartstrasse 6 in Visp statt. Die Teilnahme ist kostenlos, alle Interessenten seien herzlich willkommen, bekräftigt mit Bruno Abgottspon der Chef der Dienststelle für Strassenverkehr und Schifffahrt. Organisiert wird der Anlass von der Dienststelle, der Kantonspolizei Wallis, den Walliser Verbänden der Fahrlehrer , sowie weiteren Partnern. Gleiche Veranstaltungen finden am 13. April in Sitten und am 11. Mai in Saint-Maurice statt.

09. April 2019, 13:17

