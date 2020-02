Wie sieht eine bedürfnisgerechte Langzeitpflege aus?

Welche Bedürfnisse und Erwartungen haben die Bevölkerung und Gesundheitsfachleute an die künftige Langzeitpflege? Um ein passendes Leistungsangebot zu schaffen, läuft eine kantonale Studie. Foto: Keystone

Die Pflege und Betreuung im Alter stellt für die Gesellschaft in den nächsten Jahrzehnten die grösste gesundheitspolitische Herausforderung dar. Die Bedürfnisse und Erwartungen der betroffenen Personen und Fachleute müssen bekannt sein, damit ein passendes Leistungsangebot geschaffen werden kann. Zu diesem Zweck haben die Dienststelle für Gesundheitswesen und das Walliser Gesundheitsobservatorium gemäss Mitteilung eine kantonale Studie lanciert.So erhielten die Gesundheitsfachpersonen ihrerseits eine Einladung, bei einer Onlineumfrage mitzumachen.Weiter werden 7000 zufällig ausgewählte Personen über 60 Jahre, die im Wallis wohnhaft sind, in Kürze einen Brief mit einem Fragebogen erhalten, den sie anonym ausfüllen können. Die Antworten müssen bis Mitte März zurückgeschickt werden.

wh

04. Februar 2020, 12:05

