Wanderer findet Extremsportler tot in Bachbett

Im Unterwallis ist erneut ein Wingsuit-Flieger ums Leben gekommen. Er ist am Mittwoch von einem Wanderer bei Bonatchiesse tot aufgefunden worden. Foto: zvg

Im Unterwallis ist erneut ein Wingsuit-Flieger ums Leben gekommen. Er ist am Mittwoch von einem Wanderer bei Bonatchiesse tot aufgefunden worden.

Wie die Walliser Kantonspolizei in einer Mitteilung vom Donnerstag schreibt, ist der Verunglückte am Mittwochnachmittag oberhalb der Ortschaft «Bonatchiesse» entdeckt worden. Ein Mann, welcher auf einer Höhe von 2100 m ü. M. unterwegs war, fand den Toten in einem Bachbett.

Der Extremsportler war alleine unterwegs und sprang wahrscheinlich vom Gipfel des «Pleureur» (3704 m ü. M.).

Die formelle Identifikation des Opfers ist im Gange. Um die Unfallursache zu klären, wurde eine Untersuchung eingeleitet.

pd / zen

13. September 2018, 10:31

Artikel teilen