Silvio Gely wird neuer Geschäftsführer der winsun

Der Walliser Silvio Gely wird Geschäftsleiter der winsun AG. Seine Stelle im auf Photovoltaik spezialisierten Unternehmen tritt er am 1. April 2020 an. Foto: zvg

Der Walliser Silvio Gely wird Geschäftsleiter der winsun AG. Seine Stelle im auf Photovoltaik spezialisierten Unternehmen tritt er am 1. April 2020 an.

Silvio Gely (42), Betriebsökonom FH aus Baltschieder, übernimmt das Unternehmen mit rund 45 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern und fünf Standorten in der Schweiz von Martin Hess, der die Stelle seit November 2019 ad interim und auf Mandatsbasis innehatte.

Silvio Gely arbeitet zuvor für das Chemieunternehmung DSM in Lalden. Hier war er im Rahmen einer Interimsstelle im Einkauf tätig. Zu seinen früheren Arbeitgeberinnen gehören unter anderem die Schweizerische Post AG und die PostAuto AG. Bei Letzterer leitete Silvio Gely bis Ende 2018 den Bereich Produktion und war Mitglied der Geschäftsleitung.

Nächster Schritt im Rahmen der Neuausrichtung Im Herbst 2019 hat der Verwaltungsrat der winsun AG beschlossen, das Unternehmen neu zu strukturieren. Mit der Anstellung von Silvio Gely kann in dieser Neuausrichtung ein weiterer Schritt unternommen werden. Silvio Gely, Geschäftsführer winsun AG: «Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der winsun AG gehören zu den Pionieren im Photovoltaik-Bereich – und sie leben für die Firma. Gemeinsam mit ihnen werden wir es schaffen, das Unternehmen zu stabilisieren und sicher in die Zukunft zu bringen».

Michel Schwery, Präsident des Verwaltungsrates: «Ich freue mich, dass mit Silvio Gely eine bewährte und erfahrene Führungskraft an die Spitze der winsun tritt. Ich bin überzeugt, dass Silvio Gely die winsun, zusammen mit den bewährten Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, in eine erfolgreiche Zukunft führen wird. Die positiven Entwicklungen in den letzten Monaten bilden hierfür eine solide Basis».

01. April 2020, 07:00

Artikel teilen