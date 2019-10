Das Schloss Leuk ist ein Ort der Begegnung, bietet Tradition ebenso Gastrecht wie aktuellem Kunstschaffen. Dank der Stiftung Schloss Leuk, die am Samstag ihren 20. Geburtstag feiern durfte.

«Diese Mauern haben viel zu erzählen», bemerkte Stiftungsratspräsident Arnold Steiner am Samstagabend in seiner Begrüssung. Und liess die Geschichte von Schloss und Stiftung revue passieren. Seit jeher wirkte hier wohl ein «gutes Schlossgespenst», fand der Leuker Gemeindepräsident in seiner Grussbotschaft. «Wir sind stolz auf die Stiftung», hielt er dabei fest. Kunst und Kultur standen im Zentrum der Ansprache von Jacques Cordonnier, dem Dienstchef Kultur des Kantons Wallis. Die Stiftung biete Bekanntes und Unbekanntes und fördere so Neugier, ohne den Blick aufs Traditionelle zu vergessen – dies eine Feststellung, die er dabei machte.

Mit Ehrungen von verdienten Kräften, die sich in den letzten 20 Jahren fürs Schloss einsetzten, fand die Feier ihre Fortsetzung. Abschluss der Feierlichkeiten bildete ein Essen, zu welchem der Förderverein Schloss Leuk seine Mitglieder eingeladen hatte. Brunhilde Matter, Präsidentin des Fördervereins, erklärte dabei kurz, was der Verein bis anhin fürs Leuker Wahrzeichen tat und noch zu tun gedenkt. Für die musikalische Untermalung des Essens zeichnete «Andy Taylor and his instrumental voices» zuständig.

Den Samstagnachmittag hindurch wartete das Schloss Leuk mit «offenen Türen» auf: Führungen standen im Angebot, eine Foto-Ausstellung liess unter anderem jene Zeiten aufleben, in denen das historische Gebäude unter Federführung von Mario Botta seine Renovation erlebte.

Mehr darüber im Walliser Bote vom 28. Oktober.

27. Oktober 2019, 11:15

Artikel teilen