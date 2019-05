World Nature Forum erhält Spezialpreis für Nachhaltigkeit

Im Rahmen des Kongresses des European Museum Forum (EMF) wurde am Samstag in Sarajevo der Europäische Museumspreis 2019 vergeben. Ausgezeichnet wurde das Rijksmuseum Boerhaave in Leiden. Einen Spezialpreis für Nachhaltig erhielt das World Nature Forum in Naters zugesprochen.

Über 40 Museen aus 17 Ländern waren insgesamt für den Preis nominiert worden. Aus der Schweiz waren es vier: das Engadine Museum in St. Moritz, das Finanzmuseum in Zürich, das Museum für Kommunikation in Bern und das World Nature Forum in Naters.

Das World Nature Forum erhielt vom Museumsforum den Spezialpreis für Nachhaltigkeit zugesprochen. Geehrt wurde es für seine verständlichen Informationen zur Region Jungfrau-Aletsch und den Auswirkungen des Klimawandels auf die Region.

Das Museum für Kommunikation hat bereits den Museumspreis 2019 des Europarats gewonnen. Dieser hoch angesehene Museumspreis des Europarats wird jährlich seit 1977 vergeben.

Der Europäische Museumspreis ist für neu eröffnete oder neu gestaltete Museen bestimmt. Ziel des Wettbewerbs ist es, ein Kontaktnetz unter den Häusern zu schaffen, deren Publikumsattraktivität zu bewerten sowie Veranstaltungen und Workshops zu organisieren. Die Schweiz tritt regelmässig mit mehreren Nominierungen an.

26. Mai 2019, 09:33

