Video: Wolf streift durchs Lötschental

Grossraubtiere | Bislang keine Schäden an Nutztieren

Seit einigen Tagen hält sich ein Wolf im Lötschental auf. Ein Passant hat ihn bei einem Streifzug bei Wiler auf Video festgehalten.

Das Video, das am Mittwoch gemacht wurde, zeigt einen Wolf, der sich bei Wiler auf der Schattenseite des Tales auf einem Schneefeld aufhält. «Die ersten Meldungen zur jüngsten Wolfspräsenz im Lötschental haben wir seit ein paar Tagen, jedoch war der Wolf auch schon in früheren Jahren im Lötschental unterwegs», sagt Wildtierbiologe Sascha Wellig, zuständig bei der Dienststelle für Jagd, Fischerei und Wildtiere für das Wolfsmonitoring im Oberwallis. Noch wisse man nicht, um welchen Wolf es sich handle. «Allerdings ist momentan die Universität Lausanne aufgrund der Corona-Krise geschlossen, sodass keine DNA-Analysen gemacht werden.»

Vom zuständigen Wildhüter der Region seien bis anhin keine gerissenen Wildtiere festgestellt worden, noch sei es zu Schäden an Nutztieren gekommen. «Wir haben die Information über die neue Präsenz zum Wolf im Lötschtental direkt an die Landwirtschaft weitergeleitet, damit die Landwirtschaft die Nutztierhalter in der Region entsprechend informieren konnte», erklärt Wellig.

zen

03. April 2020, 20:19

