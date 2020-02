Your Challenge 2020

Am Puls. Lehrerin Christine Zengaffinen-Locher. Foto:

Die Berufs- und Bildungsfachmesse Your Challenge wurde gestern Dienstag eröffnet. Bis kommenden Sonntag werden rund 19 500 Besucher erwartet. Die Messe findet im Cerm in Martinach statt.

Your Challenge bietet einen Überblick über verschiedenste Berufe. Als zweisprachige Fachmesse ist die Ausstellung am Freitag den Schülern des Oberwallis gewidmet. An allen Ständen werden deutschsprachige Vertreter der jeweiligen Berufe vor Ort sein.

