Zauberhafte Adventsmärkte

Tanzschule dTn am Adventsmarkt in Naters. Foto: mengis media / Alain Amherd

Am 1. Adventswochenende versprühten Adventsmärkte im Oberwallis eine nostalgische, zauberhafte und vorweihnachtliche Atmosphäre. Der Duft von gebrannten Mandeln und Glühwein zog viele Besucherinnen und Besucher an.

Die Adventsmärkte in Naters und Simpon-Dorf boten am Wochenende mehr als Handwerksprodukte, Weihnachtsdekorationen und kulinarische Spezialitäten. In Naters kamen die Kleinsten beim Kaperlitheater, Kinder-Karussell, Ponyreiten, Backen, Basteln und Kinderschminken auf ihre Rechnung. Konzerte der Spirit Rock Band, von Needle&Salt und Tanzvorführungen der Tanzschule dTN wussten auf dem Kirchplatz zu begeistern. In Simpon Dorf fand der Adventsmarkt unter dem Motte Winterzauber statt. Auf dem Dorfplatz trafen sich die Besucher zu wärmendem Getränk um den Tannenbaum, wo der der Oberwalliser Nachwuchsjodelchor unter der Leitung von Regula Ritler besinnliche Weisen vortrug. An etwa dreissig Ständen wurden Handwerksprodukte und Weihnachtsdekorationen feilgeboten.

Mehr zu den Adventsmärkten im Walliser Bote vom Montag, 02.12.2019.

ben

01. Dezember 2019, 14:30

