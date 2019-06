Zeit der Steinbock-Winzlinge

Im Juni setzen die Steingeissen ihre Kitze. Kaum auf der Welt beginnen die Winzlinge sich im felsigen Gelände fortzubewegen. Deshalb gilt für diese Zeit besonders: Hunde an die Leine!

In der ersten Junihälfte suchen die trächtigen und führenden Steingeissen unzugängliche und zerklüftete Regionen auf. Hier setzen sie ihre Kitze. Deshalb sind wenige Stunden alte Kitze selten zu beobachten. Kaum auf der Welt, bewegen sich die Winzligen mit einer erstaunlichen Sicherheit im steilen Gelände. Die Kitze werden ca. ein halbes Jahr lang gesäugt. Gemeinsam mit den Jungtieren bilden die Geissen Rudel, die über längere Zeit zusammenbleiben. Von Mai bis Juni setzen auch die Rehe und Gämsen ihre Kitze. Die Hirschkälber kommen ebenfalls in dieser Zeit auf die Welt. Deshalb: Hunde an die Leine!

Die im Video gezeigten Beobachtungen stammen aus dem Oberwallis.

15. Juni 2019, 09:40

