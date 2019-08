Zeit zum Feiern

Brig | Die traditionelle Lehrabschlussfeier steht an: Knapp 800 Oberwal liserinnen und Oberwal liser erhalten morgen Samstag in der Simplonhalle und der Ober walliser Mittelschule ihre Zertifikate, Ausweise und Diplome.

Es ist ein Freudentag für Berufsleute und Betriebe: Die Lehrabschlussfeiern mit der Vergabe der eidgenössischen Fähigkeitszeugnisse, Atteste und Diplome. 643 Personen erhalten ein eidgenössisches Fähigkeitszeugnis, 55 haben ein eidgenössisches Berufsattest abgeschlossen. Hinzu kommen 165 Jugendliche, die die Berufsmaturität erreicht haben sowie 25 Personen, die ein Fachmaturitätszeugnis erhalten.

Einsatz und Engagement

88 Prozent der Jugendlichen haben am Ende ihrer beruflichen Grundbildung ihr Diplom erhalten. «Diese hohe Erfolgsquote basiert nicht nur auf ihrem Engagement für ihre Ausbildung, sondern auch auf der engen Zusammenarbeit aller betroffenen Partner: Eltern, Berufsfachschulen und Ausbildungsbetriebe», freut sich der Walliser Bildungs- und Wirtschaftsminister Christophe Darbellay. Diese guten Ergebnisse bestätigten die in den letzten Jahren beobachteten Tendenzen: Berufsbildung stehe bei den jungen Walliserinnen und Wallisern hoch im Kurs, so Darbellay weiter. «Fast zwei Drittel der Jugendlichen wählen nach der obligatorischen Schule diesen Weg und erwerben so solides berufliches Grundwissen. Sie werden zu wahrhaften Fachleuten auf dem gewählten Gebiet.» Morgen Samstag werden die Jugendlichen für ihren Einsatz und ihr Engagement belohnt. An drei Feiern erhalten sie ihre Diplome.

Der Weg geht weiter

«Ich danke den Berufsverbänden und den Ausbildungsbetrieben für ihre ausgezeichnete Zusammenarbeit und die zahlreichen Aktivitäten zugunsten der Berufsbildung», sagt Claude Pottier, Chef der Dienststelle für Berufsbildung. Die Lehrabschlussfeiern sind für viele Jugendliche zugleich Startschuss für den weiteren Bildungsweg. «Die Digitalisierung und die neuen Technologien stellen sich als grosse Chance für alle Lernenden heraus», ist Pottier überzeugt. Viele Jugendliche haben Weiterbildungen im Visier, doch zuerst ist Zeit zum Feiern. Morgen Samstag in der Briger Simplonhalle und der Oberwalliser Mittelschule OMS.wb

23. August 2019, 02:00

