Die Newcomer Acts 2019

Nebst den bereits bekannten Haupt-Acts treten am Zermatt Unplugged erneut zahlreiche junge Nachwuchskünstler auf, insbesondere solche aus der Schweiz. Die fünf Bühnen für die Newcomer befinden sich sowohl im Skigebiet von Zermatt (Blue Lounge) als auch im Dorf (Alex, Cervo, Taste Village, The Cavern).

Zu den jungen Talenten, welche in Zermatter auftreten, gehört das Freundinnen-Duett «Steiner & Madlaina» aus Zürich. Die beiden komponieren bittersüsse Songs zwischen Rebellion und Hoffnung. Die Zürcher Klezmer-Band «Cheibe Balagan», die ist als Septett unterwegs ist und für gute Laune und tänzerische Ekstase sorgt. Eine weitere Schweizer Band kommt aus Biel. «Death by Chocolate» hat sich in Kalifornien gegen 3000 Bands durchgesetzt und den Global Rock Summit gewonnen. In Zermatt spielen die Musiker erstmals ein Akustik-Set.

Einheimische Kost

Walliser Kost gibt es von «JulDem», der eine Mélange aus Pop, Soul, Reggae und Rap darbietet. Seine Botschaft kommt dabei ernsthaft, innig und politisch daher. Und dann ist da noch Tanya Barany. Die britisch-schweizerische Musikerin aus Visperterminen malt mit samtweicher Stimme, kühnen Riffs und weiten Harmoniebögen Klanglandschaften von grosser Schönheit.

Der Verein «Kultur Wallis» unterstützt bereits zum dritten Mal das Newcomer-Programm und war bei der Auswahl der Walliser Künstler involviert. Gemeinsam wird so gemäss Mitteilung der Veranstalter jungen Walliser Bands ein Schaufenster mit internationaler Strahlkraft geboten. Der Besuch aller Konzerte auf den Newcomer Stages ist im Unplugged Pass inbegriffen sowie auch der Zutritt zu den After Partys.

Erstmals gibt es in diesem Jahr einen Blues Club am Zermatt Unplugged. Gastgeber wird der Schweizer Philipp Fankhauser sein. Mit seiner Band und Gastmusikern lässt er die Lounge des Hotels Alex zum mitternächtlichen Treffpunkt von Blues-Fans werden.

pd/tma

29. Januar 2019, 15:24

