Zermatter Polizeichef verlässt Matterhorndorf

Der Leiter der Zermatter Regionalpolizei hat seine Kündigung eingereicht. Aus privaten und beruflichen Gründen.

Der Gommer Jean-Pierre Allet ist seit 2012 Chef der Regionalpolizei Zermatt. Am Freitag letzter Woche hat er bei der Gemeindeverwaltung seine Kündigung auf den 31. Oktober 2019 eingereicht. Am darauf folgenden Montag wurde er freigestellt, wie die Zermatter Gemeindepräsidentin Romy Biner-Hauser auf Anfrage bestätigt. Da Allet ab sofort nicht mehr für die Polizei tätig war, gab er seine Ausrüstung und Waffe ab.

Jean-Pierre Allet macht für seinen Abgang bei der Regionalpolizei Zermatt private Gründe geltend, aber auch berufliche. «Nach sieben Jahren ist Zeit für eine berufliche Veränderung, ich prüfe derzeit verschiedene Optionen», so Allet. Da er noch Ferien und Überzeit habe, habe er seinen Dienst bereits quittiert. Man könne nicht von einer Freistellung sprechen, sondern man habe das Arbeitsverhältnis nach Einreichung der ordentlichen Kündigung beendet, was in Zermatt bei Kaderpositionen üblich sei, so Allet.

Die Regionalpolizei Zermatt sorgt für Sicherheit in den Gemeinden Zermatt, Täsch, St. Niklaus und Grächen und beschäftigt 13 Angestellte.

19. Juli 2019, 17:00

