Tödlicher Verkehrsunfall in Vex – Polizei sucht Zeugen

Am Montagnachmittag hat sich in Vex ein Verkehrsunfall ereignet, bei dem ein Mann ums Leben kam. Die Polizei sucht nun nach Personen, welche Angaben zum Unfallhergang machen können.

Gemäss Polizeiangaben fuhr der 84-jährige Mann am Montag gegen 15.00 Uhr mit seinem Personenwagen auf der Route des Mayens bei Vex in Richtung Route Hérémence. Aus derzeit noch nicht geklärten Gründen kam das Fahrzeug in einer Rechtskurve von der Fahrbahn ab, überschlug sich mehrmals und kam nach rund 100 Meter im steilen Gelände an mehreren Bäumen zum Stillstand.

Drittpersonen bemerkten die Unfallspuren auf der Fahrbahn und alarmierten die Polizei. Die aufgebotenen Einsatzkräfte konnten jedoch nur noch den Tod des Mannes feststellen. Beim Opfer handelt es sich um einen 84-jährigen Walliser mit Wohnsitz in der Region. Die Staatsanwaltschaft hat eine Untersuchung eingeleitet.

Zeugenaufruf

Personen, welche Angaben zum Unfallhergang machen können, oder das Fahrzeug (Suzuki Swift, Farbe grau) zum Zeitpunkt des Unfalls gekreuzt oder gesehen haben, werden gebeten, sich bei der Einsatzzentrale der Kantonspolizei Wallis unter der Nummer 027 326 56 56 zu melden.

pd / pan

05. November 2019, 08:23

