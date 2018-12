Mehrere Ziegen auf Alpweiden im Simplongebiet zurückgelassen

Am vergangenen Freitag ist der Tierschutzverein Oberwallis TSOW von Drittpersonen darüber unterrichtet worden, dass im abgeschiedenen Laggintal an der Simplon-Südseite nach längst beendeter Sömmerungszeit mehrere Ziegen zurückgelassen wurden. Seitens des TSOW hofft man darauf, dass die Tiere nun rasch ins Tal zurückgeholt werden.

Wie Martin Meul, Vizepräsident des TSOW auf Anfrage bestätigt, sind im Laggintal fünf bis sechs Ziegen nach der Sömmerung von deren Halter nicht wieder abgealpt worden. «Nachdem beim Tierschutzverein Oberwallis am vergangenen Freitag die Meldung über die zurückgelassenen Tiere eingegangen ist, haben wir Kontakt mit der Dienststelle für Landwirtschaft aufgenommen. Dort wurde uns bestätigt, dass sowohl die Gemeinde Gondo als auch das kantonale Veterinäramt bereits über den Missstand, dass mehrere Ziegen im Laggintal sich selbst überlassen wurden, informiert worden sind.»

Die Gemeinde Gondo, so schreibt der TSOW in einem Facebook-Eintrag am Sonntag, habe den Halter vor sechs Wochen mehrmals aufgefordert, seine Ziegen von der Alpe zu holen. «Offensichtlich ohne Erfolg, da die Ziegen am Freitag von ortsansässigen Personen im Gebiet gesichtet wurden und fotografiert werden konnten.»

Der Handlungsspielraum des TSOW, «notabene ein kleiner privat organisierter Verein», sei damit erschöpft, erklärt Meul weiter. «Angesichts der aktuellen Wetterlage mit starkem Schneefall sind wir jedoch in grosser Sorge um die Ziegen. Wir hoffen darauf, dass die zuständigen Behörden nun rasch aktiv werden und die nötigen Schritte zur Rettung der Tiere einleiten werden.»

Die Zeit eile jedoch, mahnt Martin Meul. «Die gegenwärtigen Witterungsverhältnisse mit starkem Schneefall und frostigen Temperaturen machen eine Evakuierung in dem schwer zugänglichen Gebiet immer schwieriger. Mit dem Wintereinbruch wird letztendlich wohl nur noch eine Rettung mittels Helikopter in Frage kommen.»

02. Dezember 2018, 16:46

