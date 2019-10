Züchter zeigen fast 90 stolze Walliser Schwarzhalsziegen

Alljährlich, vorab im Herbst nach der Alpsömmerung, laden die verschiedenen Oberwalliser Ziegenzucht-Genossenschaften landauf landab zu ihren Ortsschauen. Für die Geissen-Schau am Samstag in Susten, an der insgesamt 89 Walliser Schwarzhalsziegen aufgeführt wurden, zeigte sich die Genossenschaft Rhone verantwortlich.

Das lange, weit über die Beine reichende und klar getrennte schwarz-weiss gefärbte Haarkleid gewaschen und gekämmt, die Kaulen gepflegt, imposantes Horn, ab und an nicht zu überhörendes Gemecker: stolz setzten sich am Samstag die fast 90 aufgeführten Schwarzhalsziegen beim Sustener Bahnhof in Szene.

Obschon sich die Walliser Schwarzhalsziegen, welche ihrem Alter entsprechend in vier Kategorien eingeteilt wurden, den geschulten Augen zweier Experten und einer Punktierung stellen mussten, wird an den regionalen Schauen kein Missen-Titel vergeben. Unter anderem dient den Ziegenzüchtern die Beurteilung jedes einzelnen weiblichen Tiers, zu denen in der Kategorie 4 bereits schon Jungtiere im Alter zwischen fünf und zwölf Monaten gehören, einer unabhängigen Einschätzung rund um deren Zuchttauglichkeit.

Beurteilung nach Kriterienkatalog

Gemäss Fernando Steiner, Zuchtbuchführer bei der Genossenschaft Rhone und Experte beim Oberwalliser Ziegenzuchtverband wird die Beurteilung der Walliser Schwarzhalsziegen nach vorgeschriebenen Kriterien vorgenommen. Die Punktierung der Herdebuchtiere in den verschiendenen Kategorien umfasst die Rassenmerkmale, das Format, die Gliedmassen, das Euter und die Zitzen.

In Susten wurden bei den Zicklein in der Kategorie 4 insgesamt 29 Jungtiere aufgeführt. «Davon haben neun Tiere die Maximalnote erreicht», so Steiner. In der Kategorie 3 (13 bis 24 Monate) stellten sich 25 Tiere einer Punktierung, wovon sieben das Maximum erreichen konnten. Bei den zwei- bis dreijährigen Ziegen (Kategorie 3) vergaben die Experten bei insgesamt 17 Tieren vier Mal die Maximalnote. Bei den ältesten Tieren, jene die das dritte Lebensjahr überschritten haben, wurden total 14 Tiere begutachtet. «Das Maximum haben 3 Tiere gemacht», so Steiner.

Wie die Ziegenzüchter ihre Tiere vor der Schau präparieren und wie der Kriterienkatalog für die beurteilenden Experten im Detail aussieht, lesen Sie am Montag im «Walliser Boten.» Impressionen von der Ortschau Susten und von den stolzen Walliser Schwarzhalsziegen sind in der Bildergalerie zu finden.

pan

06. Oktober 2019, 08:34

