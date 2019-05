Zweiter Rebwerkstag der Heidazunft

Die Zunftmitglieder der Heidazunft wurden Ende April zu ihrem alljährlichen Arbeitseinsatz in die Reben eingeladen. Rund 28 Zünftler folgten dem Aufgebot und erledigten die ihnen zugewiesenen Arbeiten.

Nebst den anfallenden Arbeiten im Rebberg wurden die Zugangswege und Mauern instand gestellt, sowie die Zufahrtstrasse geräumt. Belohnt wurden die Anwesenden anschliessend mit der traditionellen Räbwärchs-Suppe des Speisemeisters – selbstverständlich begleitend mit einem Glas Heida.

Gleichentags durften die anwesenden neuen Zunftmitglieder ihren persönlichen Heida-Rebstock beschildern. An der letzten Zunftversammlung wurden folgende Neumitglieder aufgenommen: Franziska Sigrist-Studer, Heinz Horisberger, Daniel Roten, Markus Aeschbach, Carlo Kreuzer und Albert Lambrigger. Nebst den alljährlichen Arbeitspflichten im Rebberg erhalten die Mitglieder an der Zunftversammlung im Herbst jeweils die Frucht ihrer Arbeit in Form einer Flasche «Heida-Zunftwein».

Die höchst gelegenen Rebstöcke am Berg befinden sich im Besitze der Heidazunft Visperterminen. In den letzten Jahren liessen die guten klimatischen Bedingungen und die hohe Sonneneinstrahlung hochwertige Rebfrüchte gedeihen, welche anschliessend professionell zu einem genüsslichen Heida vinifiziert wurden. Im laufenden Jahr darf die Heidazunft ihren 20-jährigen Geburtstag feiern. Am Wochenende vom 8. und 9. Juni 2019 stehen die Feierlichkeiten an, bei welchen die Mitglieder aus der ganzen Schweiz das Jubiläum gebührend feiern werden.

pd/rwy

08. Mai 2019, 10:49

