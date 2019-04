Zweitwohnungbesitzer in Blatten-Belalp organisieren sich als Verein

Zweitwohnungsbesitzer sind auch in der Destination Blatten-Belalp wichtige Wirtschaftsakteure. Unter anderem auch deshalb will man mitreden können. Foto: 1815.ch

Zweitwohnungsbesitzer in Blatten-Belalp, welche ihren Erstwohnsitz nicht in der politischen Gemeinde Naters haben, wollen sich als Verein formieren. Die Gründungsversammlung von «Zweitheimische Blatten-Belalp» soll Ende April in Naters stattfinden.

Durch die Organisation als Verein sollen die Anliegen und Forderungen der nicht in Naters wohnansässigen Zweitwohnungsbesitzer gezielter vor Ort vertreten werden können. Zudem erhofft man sich dadurch gemäss Mitteilung einen Beitrag zum Fortbestehen und zur Weiterentwicklung der Destination Blatten-Belalp zu leisten, einen konstruktiven Dialog mit den Behörden der Gemeinde Naters, der Tourismusorganisation und den Belalpbahnen AG zu führen.

Man fühle sich, unter anderem auch aufgrund der Diskussionen rund um die neu konzipierte Kurtaxenpauschale der Gemeinde Naters, vor vollendete Tatsachen gestellt. Weiter geht aus der Mitteilung zur Vereinsgründung, welche am 20. April in Naters stattfindet, hervor, dass man in grösserem Umfang am kommunalen Tourismus beteiligt werden möchte. «Betroffene zu Beteiligten machen», müsse die Devise bei der Gemeinde Naters lauten.

