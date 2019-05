Bewegte Grimm-Märchen

Rumpelstilzchen entführt Dornröschen und Hänsel und Gretel finden einen Candy-Shop anstatt des Knusperhäuschens – so modern wurden Grimms Märchen an der Tanzvorführung im Theater La Poste in Visp interpretiert.

Tänzer/innen, Tanzlehrer/innen des Tanzzentrums Sosta, Mitglieder der Behindertensportgruppe Oberwallis und Schauspieler/innen des Theatervereins Leuk-Susten sorgten für ein gewaltiges Spektakel auf der Bühne. Die Inszenierung, die Tanzeinlagen, die Kostüme, die Musik und das Bühnenbild mit 3D-Animation wirkten sehr professionell. Als Zuschauer musste man sich zwischendurch in Erinnerung rufen, dass es sich hier um eine Schüleraufführung und nicht um eine Tanztheaterproduktion auf Tournee handelte.

Wie das Spektakel ankam und ob es auch in dieser modernen Märcheninszenierung ein Happy-End gab, lesen Sie am Montag, 20.05.2019, im Walliser Bote.

Nathalie Benelli

19. Mai 2019, 12:40

