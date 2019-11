Dido, Kaiser Chiefs, Cro und weitere Acts bestätigt

Das Zermatt Unplugged hat den ersten Teil des Festivalprogramms 2020 bekanntgegeben. Vom 14. bis 18. April 2020 werden im Matterhorndorf unter anderem die Gitarren der Kaiser Chiefs, die Stimme von Dido und der spannende Rap-Pop-Mix von Cro zu hören sein.

Zu den Highlights der 13. Auflage gehören gemäss Mitteilung auch der Auftritt von James Morrison und der Ronnie Scott’s Jazz Club mit den Ronnie Scott’s All Stars und Stargast Curtis Stigers.

Nachdem es viele Jahre still um Dido geworden war, ist die britische Musikerin nun wieder auf Tour und wird anlässlich des Zermatt Unplugged Festivals im April 2020 auf der Bühne des Rundzelts zu erleben sein. Im Gepäck hat die Künstlerin ihr fünftes Album «Still On My Mind». In derselben Location im Zentrum des Matterhorndorfs wird auch der unverkennbare Gitarren-Sound der Kaiser Chiefs ertönen. Die britische Rockband wird mit «Duck» ihr in diesem Sommer neu veröffentlichtes Album dabei haben. Ebenfalls im auf 2300 Plätze begrenzten Rundzelt wird auch der Rapper Cro sein Akustik-Set performen.

Angekündigt haben sich ferner der britische Sänger James Morrison, der bereits 2016 in Zermatt auf der Bühne stand sowie der Brite Jake Isaac. Die beiden Singer-Songwriter werden im Hotel Alex zu erleben sein, ebenso der irische Musiker Glen Hansard mit seinen besonderen Folk-Interpretationen. Anlässlich der sogenannten «Sunnegga Sessions» auf 2288 m ü. M. wird der Künstler Luke Sital-Singh und dessen wehmütig-lyrischer Folk-Pop zu hören sein.

Weitere Acts des Zermatt Unplugged 2020 werden gemäss Veranstalter am 5. Dezember 2019 bekanntgegeben. Der offizielle Vorverkauf für die ersten Konzerte startet am 8. November 2019 um 12.00 Uhr. Das detaillierte Programm gibt es auf www.zermatt-unplugged.ch.

pd / pan

03. November 2019, 23:00

