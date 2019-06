Elektromobil-Rallye im Oberwallis

Susten / Leukerbad Die grösste Elek tromobil-Rallye der Welt, die Wave Trophy, legt in Susten einen Halt ein. Das eigentliche Etappenziel ist dann in Leukerbad.

Die Wave (World Advanced Vehicle Expedition) ist die grösste E-Mobil-Rallye der Welt. Sie findet vom 14. bis 22. Juni in einer Tour durch die Schweiz statt und wird bereits zum 10. Mal durchgeführt. Teilnehmende sind Privatteams, Universitäten und Unternehmen in ihren Elektrofahrzeugen, darunter E-Autos, E-Trucks und E-Motorräder. Gemeinsam setzen sie während acht Tagen ein Zeichen für die E-Mobilität und sensibilisieren die Bevölkerung bei Zwischenstopps in rund 50 Gemeinden. Auch müssen die Fahrer sicherstellen, dass die Energie, die sie während der Wave verbrauchen, mit Solar­energie ins Netz eingespeist wird. Vom Tessin herkommend, bildet Leukerbad am nächsten Dienstag, 18. Juni 2019, einen Etappenort. Der Naturpark Pfyn-Finges unterstützt den Anlass durch verschiedene Aktionen und kommunikative Beiträge. Einerseits gilt es, den Teilnehmenden den Naturpark als Region näher ­vorzustellen. Andererseits soll auch die einheimische Bevölkerung über die Thematik der Elektro­mobilität sensibilisiert werden.

Gratis-Mitfahrgelegenheit

Zuerst werden die Teilnehmenden in Susten einen Halt einlegen, wo den Teilnehmenden und der interessierten Öffentlichkeit ein regionales Projekt des Vereins «ValNaturePro» zu elektrischen Geräten im Rebbau vorgestellt wird. Später geht die Fahrt weiter nach Leukerbad, wo die Fahrzeuge vor dem Rathaus präsentiert werden. Am nächsten Morgen bewegt sich der Tross dann weiter in Richtung Unterwallis. Sowohl beim Halt in Susten als auch beim Eintreffen in Leukerbad stehen die Fahrer der Bevölkerung für Auskünfte zur Verfügung. Interessierte haben die Möglichkeit, am 18. Juni in einem Elektroauto zwischen Susten und Leukerbad mitzufahren. Anmeldungen nimmt der Naturpark Pfyn-Finges bis am kommenden Montag entgegen. nrz

