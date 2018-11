Mit einer 1:3-Niederlage in die Winterpause

Der FC Naters Oberwallis verliert am Sonntag sein Auswärtsspiel gegen das Team Vaud U21 mit 1:3. Nach Ende der Vorrunde beträgt damit der Abstand zur Abstiegszone vier Punkte.

In einem von Beginn weg hochstehenden Spiel im Stade du Bois-Gentil in Lausanne gingen die Oberwalliser durch einen Treffer (8') von Albert Spahiu früh mit 1:0 in Führung. Lediglich vier Minuten später glichen die Hausherren jedoch aus.

Kurz nach dem Pausentee erhöhte Loris Mettler (52') für die Hausherren zum 2:1. In der 88. Spielminute markierte Mihailo Bogicevic mit dem Treffer zum 3:1 den Endstand.

Nach Ende der Vorrunde haben die Oberwalliser damit nur noch vier Punkte Abstand auf die Abstiegszone.

11. November 2018, 18:18

