Fechtsport zum ersten Mal im Oberwallis

Fechten | Für Kinder und Jugendliche in der Turnhalle der OMS in Brig

Oberwalliser Kinder von 7 bis 10 Jahren und ab 11 Jahren aus der Gegend um Brig-Glis, Naters und Visp haben ab diesem Schuljahr die Möglichkeit, jeden Donnerstag in der Turnhalle der Oberwalliser Mittelschule St. Ursula in Brig-Glis Fechtunterricht zu erhalten.

Nach der Gründung der Société d’Escrime von Sitten im Jahr 1945, des Cercle d’Escrime von Siders, 1997, sowie der kürzlichen Gründung des Fechtclubs Escrime-Chablais in Monthey und der Société d’Escrime von Martinach entwickelt sich der Fechtsport weiter: Erste Fechtkurse werden im Oberwallis angeboten.

Diese Kurse sind der Anfang des Gründungsprozesses eines Fechtclubs im Oberwallis. Mit einem passionierten Profi-Fechtmeister wie Nicolas Pelle an der Spitze hoffen alle Beteiligten, dass junge Oberwalliser sich fürs Fechten begeistern werden, um in einigen Jahren Teil eines selbstständigen Oberwalliser Vereins zu sein.

Nach den erfolgreichen Sportkarrieren von Sophie Lamon, Tiffany Géroudet oder der Évéquoz Brüder macht sich der Nachwuchs auch langsam einen Namen mit bemerkenswerten Resultaten sowohl in der Schweiz als auch im Ausland. Während der drei letzten Jahre ist die Anzahl der Walliser Fechter um 50 Prozent gestiegen. Mit einer solchen Grundlage erlaubt sich das Walliser Fechten gleichzeitig zwei neue Fechtkurse zu eröffnen: neben den schon erwähnten Kursen in Brig-Glis, findet ein weiterer in Martinach statt.

31. August 2018, 08:29

