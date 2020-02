Hochspannung in der Oberwalliser Meisterschaft

Trotz soliden und guten Leistungen steht der Aufsteiger Ibex Grächen in der Gruppe A am Tabellenende. Foto: zvg

Leader Embd Devils sicherte sich als erste Mannschaft die Teilnahme an den Play-offs. Dahinter kämpfen in der Gruppe A noch vier Teams um die drei verbleibenden Endrundenplätze.

Auch die vierte Runde der Gruppe A in der Oberwalliser Unihockeymeisterschaft versprach intensive Spiele zwischen den Rivalen. Die Old Boys Naters feierten erstmals in diesem Jahr zwei Vollerfolge. Gegen den UHC Naters-Brig Academy vereitelten sie wenige Minuten vor Schluss den vermeintlichen 5:6-Gegentreffer, um praktisch im Gegenzug den Siegestreffer zu erzielen. Auch im Spiel gegen Ibex Grächen benötigte es kurz vor Schluss einen Kraftakt, um die Entscheidung zu erzwingen. Die Old Boys schlossen den Tag auf Rang 3 ab. Punktelos und ernüchternd endeten die Spiele der Blacknosesheep. Sie demonstrierten zwar einmal mehr ihre mentale Stärke, doch Pfynland und vor allem die Embd Devils stoppten die jeweiligen Aufholjagden jäh. Der Gastgeber des Tages, der UHC Pfynland, gewann seine beiden Spiele und schaffte den Sprung auf Platz 2 und einen grossen Schritt in Richtung Play-offs. Der UHC Naters-Brig Academy steht neu auf Rang 5.

Der Leader UHC Embd Devils steht als Play-off-Teilnehmer fest. Der UHC Ibex Grächen steht am Tabellenende. Aus eigener Kraft ist der Sprung vom Barrage-Platz weg nicht mehr zu schaffen. So kämpfen die Old Boys, Blacknosesheep, Pfynland und die Academy des UHC Naters-Brig am letzten Spieltag um die Teilnahme an den Play-offs.

Die Teams der Junioren duellierten sich in ihrer letzten gemeinsamen Meisterschaftsrunde vor der Aufteilung. Der Tag begann ganz im Sinne der Gliser. Mit einem ungefährdeten Sieg gegen den UHC Massa Bitsch liess man sich alle Chancen offen, zumal der UHC Bürchen gegen den UHC Naters-Brig Weiss verlor. Der KTV Glis musste sein zweites Spiel ebenfalls gewinnen, um die Chance auf den 5. Rang zu wahren. Der Gegner war jedoch kein geringerer als der aktuelle Leader UHC Naters-Brig Rot. Am Ende setzte sich der UHC Naters-Brig Rot durch und zerstörte somit die Hoffnungen der Gliser auf eine Teilnahme in der A-Gruppe.

Nach acht absolvierten Spielen zeigt sich nun folgendes Bild: Die Mannschaften des UHC Naters-Brig Rot, UHC Naters-Brig Weiss, Embd Young Devils, Young Griffins und die UHC Bürchen Junioren spielen in der Gruppe A. Die Eagles KTV Glis, Green Vipers Junioren, Massa Bitsch und STV Baltschieder Junioren beenden die Saison in der Gruppe B.

Auch in diesem Jahr führt die Oberwalliser Unihockeymeisterschaft zusammen mit Polysport Wallis drei Kids Days durch. An diesen Tagen wird den Kleinsten die Möglichkeit geboten, dem Unihockeysport näherzukommen und sich mit anderen Teams zu messen. Der zweite Kids Day dieses Jahres ging am vergangenen Sonntag im Zentrum Sosta in Susten über die Bühne. Der UHC Pfynland organisierte einen Tag mit Spass und Spektakel für Kinder von 7 bis 12 Jahren. Etwa 100 Kinder zeigten viel Enthusiasmus und tolle Spiele.

04. Februar 2020, 16:57

