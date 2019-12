Tabelle festigt sich

Für den UHC Griffins gibt es am dritten Spieltag in der Oberwalliser Meisterschaft zwei Siege. Foto: zvg

Der STV Baltschieder und die Griffins aus Susten siegen jeweils zwei Mal in der Oberwalliser Unihockeymeisterschaft und bilden das Spitzenduo.

Mit viel Offensivpower holte der Leader Baltschieder seine zwei Siege. In fast gleicher Manier zogen die Sustner dem UHC Griffins nach. Der KTV Glis, nach einem tollen zweiten Spieltag, holte an diesem Samstag mit zwei Unentschieden nicht die gewünschte Punktzahl. Daher reicht es ihnen aktuell nur für Platz 3. Das langersehnte Erfolgserlebnis feierte der UHC Bürchen. Mit einem Sieg gegen die Piratas Valesia gelingt ihm der erste Punktgewinn der Saison. Da aber die Dragons Bitsch dem KTV Glis einen Punkt abluchsten, verweilt Bürchen weiterhin am Tabellenende. Die Piratas Valesia verlieren nach zwei punktlosen Spielen den Anschluss an die Spitzenteams.

Weiter geht es nächsten Samstag in Susten. Im Zentrum Sosta kämpfen ab 9 Uhr die Junioren um Punkte. Danach mobilisieren die Herren B ihre Kräfte für den dritten Spieltag.

pd/en

03. Dezember 2019, 10:25

