84 Teilnehmer. Sie genossen den Tag in Ausserberg. Foto: Walliser Bote

Koordinatorin. Martina Augstburger, Oberwalliser Koordinatorin von «Benevoles Valais-Wallis», hiess in der Turnhalle von Ausserberg 84 Oberwalliser Freiwillige zum «Dankeschön-Tag» willkommen. Foto: Walliser Bote

16 Oberwalliser Vereine und Organisationen sind dem Dachverband «Benevoles Valais-Wallis» angeschlossen. 84 Mitglieder dieser Institutionen kamen am Samstag in Ausserberg zusammen.

Den Freiwilligen für ihre Einsätze danken und ihnen gebührend Respekt erweisen – dies die Ziele, welche «Benevoles» mit dem «Kantonalen Tag der Freiwilligen» in die Tat umsetzte. In Ausserberg wartete ein abwechslungsreiches Programm auf die Oberwalliser Freiwilligen: Dorfführung, Besichtigung der Bierbrauerei SuonenBräu sowie eine Einführung ins Breakdancing standen im Angebot.

Bereiche der Freiwilligenarbeit bilden Mahl- und Fahrdienst, Jugendarbeit und Aktionen in Betagtenheimen, um hier nur deren vier zu erwähnen. Was Freiwillige im Dienste der Gesellschaft so alles leisten, sei vielen Leuten nicht ganz bewusst, erklärte uns mit Martina Augstburger die Oberwalliser Koordinatorin von «Benevoles».

Schweizweit sind es fast drei Millionen Menschen, welche in irgendeiner Form Freiwilligenarbeit leisten. «Benevoles Valais-Wallis» zählt als Dachverband mehr als 80 Institutionen und Vereine zu seinen Mitgliedern. Was heisst, dass sich im Wallis über 8 000 Leute freiwillig in den Dienst ihrer Mitmenschen stellen.

Mehr dazu im Walliser Boten vom 26. November.

24. November 2018, 15:30

