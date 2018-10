O'zapft is!

Am frühen Mittwochabend ist auf dem Sebastiansplatz das erste Briger Oktoberfest gestartet. Vizepräsident Patrick Amoos zapfte das erste Bierfass an. Erstmals überhaupt wird in Brigs Innenstadt Bier in grossen Masskrügen ausgeschenkt und das Zentrum gleich über mehrere Tage hinweg gesperrt.

Bis am Sonntag steckt Brig-Glis im Oktoberfest-Fieber. Das Zentrum verwandelt sich in eine einzige Festhütte. Die beiden Hauptabende (freitags und samstags) in der Festhütte vor dem «Couronne» sind bereits ausverkauft. 180 Sitzplätze sind dort im Angebot, den Platz gibts für 49 Franken.

Hauptverantwortlicher für den guten Verlauf des Fests ist Sebastian Hug. Er hat den Anlass mit den beiden Brüdern Mzi der gleichnamigen Gastro AG auf die Beine gestellt. «Das Bedürfnis nach einem Oktoberfest in der Simplonstadt ist gegeben», findet Hug. Dies verdeutlichten die getätigten Reservationen. Die grösste Herausforderung habe im Aufbau im Stadtzentrum bestanden, die Koordination mit Bussen, Geschäften und anderen Wirten habe Einiges abverlangt.

Brig-Glis’ Vizepräsident Patrick Amoos zapfte am frühen Mittwochabend das erste Bierfass an. Er betonte, dass es grundsätzlich zu befürworten sei, wenn Private Initiative zeigten. Man habe vollstes Vertrauen in die Organisatoren.

03. Oktober 2018, 18:29

