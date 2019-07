250‘000 Lonza-Container auf Schiene befördert

Bertschi-Terminal

Die besondere Lage inmitten der Alpen stellt für Lonza Visp seit jeher eine logistische Herausforderung dar. Über das Terminal besteht für Lonza eine Anbindung an das Schienennetz. Das Werk in Visp ist damit an die weltweiten Warenströme angeschlossen. Rohmaterialen werden unter anderem in Asien beschafft, per Containerschiff nach Europa überführt und schliesslich mit der Bahn angeliefert.