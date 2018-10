Werbung ist oft langweilig und äusserst unkreativ. Mit der neu lancierten Kampagne des Oberwalliser Skipasses kommt eine weitere Kategorie hinzu: Skifahren mit Kokain zu bewerben, ist dumm.

Werbung ist eine nervige Angelegenheit. Entweder unterbricht sie einen spannenden Film, ploppt im Internet auf oder verkleistert die schönste Aussicht auf einer Bergstation mit riesigen Plakatwänden. Mühsam ist sie nicht nur, weil sie dort dazwischenfunkt, wo man eigentlich geniessen will. Mühsam ist sie auch, weil sie in den meisten Fällen nicht besonders kreativ daherkommt.

Um in der Masse nicht unterzugehen, versuchen Werbeagenturen deshalb zu provozieren. Frei nach dem Motto «Sex sells» müssen die abgemagerten und mit Photoshop verschlimmbesserten Körper fast für alles herhalten. In einigen Städten, wie etwa in München, ist sexistische Werbung auf städtischen Plakatflächen bereits verboten. Folgt in Zukunft die unnötige Provokation mit Drogen?

«Ich sehe auf der Werbung nirgends

Kokain»

Falsche Zusammenhänge

Die Lauterkeitskommission, die dafür sorgt, dass Werbungen fair sind, meldet sich erst zu Einzelfällen, nachdem eine Beschwerde eingegangen ist. Nachgefragt bei der Geschäftsführerin von Leading Swiss Agencies, dem Verband der grossen Werbeagenturen der Schweiz, spricht Catherine ­Purgly jedoch eine deutliche Sprache: «Der Vergleich von Kokain und Skifahren ist absolut unpassend», sagt sie. In der Werbung brauche es einen Zusammenhang zwischen dem Produkt und der Aussage. Der sei hier nicht gegeben.

Purgly sagt, die Macher der Werbung meinten wohl, es sei ein Lacher. «Meines Erachtens ist das aber völlig schiefgelaufen», sagt sie. «Die Botschaft ist auch nicht zielführend, nein, sogar irreführend. Man unterstellt der Zielgruppe, dass sie eine Affinität zu Kokain hat. Ich finde die Werbung absolut geschmacklos.»

Agentur beschwichtigt

Die Firma, die die Kampagne gestalterisch umgesetzt hat, ist sich der Polarisierung durchaus bewusst. Art Director der Tonic Agentur in Brig, Michel Roten, sagt, dass ihnen klar gewesen sei, dass man sich da eines Tabuthemas annehme. «Wir haben erwartet, dass die Kampagne einen viralen Effekt provozieren wird und auch laute Stimmen zurückkommen», sagt er. Man wollte schockieren und die Leute vor den Kopf ­stossen. Werbung dürfe das aber auch.

Karl Roth, Präsident des Vereins der Oberwalliser Bergbahnen, sieht das Ganze als halb so schlimm an. Auf die Frage, ob das Oberwallis keine besseren Argumente habe, als mit Kokain für den Skipass zu werben, sagt er: «Ich sehe auf der Werbung nirgends Kokain.» Die Werbung biete einen ge­wissen Spielraum. Und das ­Plakat sei auch nur ein Teil

der Kampagne, die noch fortgesetzt werde.

Suchtexperte warnt

Nachgefragt bei Christian Rieder, der als Leiter des Via Gampel täglich mit suchtkranken Menschen zu tun hat und Mitglied der Direktion Sucht ­Wallis ist, sagt: «Ich finde die ­Werbung ethisch fragwürdig. Sobald man mit Drogen Werbung für ein anderes Produkt betreibt, übertritt man aus meiner Sicht eine Grenze. Denn das kann dazu führen, dass der Konsum von Drogen verharmlost wird. Das Wallis bietet wunderbare Berge, Pisten und Landschaften, die man bewerben kann. Dass Kokain dafür herhalten muss, ist schade.»

Trotz der harschen Kritik hat die Werbung ihre Wirkung entfacht. Verschiedene Medien haben die Provokation aufgegriffen und darüber berichtet. Dabei sollte das Archiv der Oberwalliser Bergbahnen noch gefüllt sein mit schönen Winterfotos. Denn so viel Schnee wie im letzten Jahr hatte es ­lange nicht mehr. In Zukunft werden die Skipisten ja vielleicht wirklich so dünn aussehen, wie sie auf dem Plakat dargestellt sind. Optimismus sieht anders aus.

Dazu die passende Aussage eines Twitter-Users: «Hoffentlich sind die Pisten besser als die Werbung.»

Mathias Gottet

19. Oktober 2018, 07:00

