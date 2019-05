5000 Arbeitssuchende vermittelt

Vom Handlanger bis zum Uniabgänger: seit mittlerweilen 20 Jahren vermittelt die Getac Personen, die Arbeitslosengeld beziehen, Temporärstellen und Praktikumsplätze beim Staat Wallis.

Ihren runden Geburtstag feierte die Getac – zu deutsch etwa «vorübergehende Beschäftigung im Staat Wallis», am Montag in der Landwirtschaftsschule Châteauneuf. Mehr als 100 Gäste waren geladen, darunter auch der frisch gewählte Landeshauptmann Gilles Martin sowie der Vorsteher des Departements für Volkswirtschaft und Bildung, Christophe Darbellay.

Letzterer lobte die Institution Getac: in der heutigen schnelllebigen Zeit bestehe für jeden ein gewisses Risiko, seine Arbeit zu verlieren. Die Getac biete diesen Personen die Chance, wieder im ersten Arbeitsmarkt Fuss zu fassen. Die Zahl dazu nannte mit Pierre-André Pannatier der Verantwortliche der Getac: in den 20 Jahren seit ihrer Gründung habe die Institution rund 5000 Leute für drei bis sechs Monate an den Kanton vermittelt. Ein Drittel von ihnen habe direkt nach Beendigung ihrer Temporäranstellung eine feste Anstellung erhalten – sei es beim Kanton oder, noch öfter, in der privaten Wirtschaft, zu der die Klienten während ihrer vorübergehenden Anstellung Beziehungen aufbauen konnten.

pac

13. Mai 2019, 18:31

