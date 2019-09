57 Jubilare feiern 2175 Dienstjahre

Der Jubiläumsausflug führte am Donnerstag 57 Lonza-Mitarbeitende nach Zermatt. Foto: zvg

57 Mitarbeitende von Lonza feierten am Donnerstag im Rahmen eines Ausflugs ihre Arbeitsjubiläen: 50 Mitarbeitende arbeiten bereits seit 40 Jahren und sieben Jubilare seit 25 Jahren bei Lonza.

Nach der Zusammenkunft am frühen Donnerstagmorgen beim Bahnhof in Visp und einem Gruppenfoto begaben sich die zwei Mitarbeiterinnen und 55 Mitarbeiter in den Zug Richtung Zermatt. Im Matterhorndorf führt der Ausflug die Jubilare weiter Richtung Kraftwerk Z’Mutt, wo Heinrich Imboden, Verantwortlicher der Betriebsgruppe Zermatt, gemeinsam mit seinen Kollegen eine Führung durch das Kraftwerk gab. Im Anschluss wurden bei einem gemeinsamen Mittagessen die Kameradschaft gepflegt und Geschichten aus insgesamt 2175 Jahren Tätigkeit bei Lonza ausgetauscht.

Standortleiter Renzo Cicillini dankte den Anwesenden für ihren langjährigen Einsatz beim Unternehmen. Im Namen der Jubilare richtete Herold Blumenthal, Head of Operations Support IbexTM, ein paar Dankesworte an Lonza. Dabei gratulierte er auch allen seinen Kolleginnen und Kollegen.

05. September 2019

