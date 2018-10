646 Frauen und Männer kandidieren

Am Montag wurden die Listen für den Verfassungsrat hinterlegt. Insgesamt kandidieren aus dem Oberwallis 120 Frauen und Männer, für 34 Mandate. Im gesamten Kanton sind es 646.

Im Unterwallis hat der Verfassungsrat also eine weit grössere Dynmaik ausgelöst. 526 Kandidatinnen und Kandidaten treten an, für 96 Sitze. Die Auswahl wird viel grosser sein als etwa bei den letzten Parlamentswahlen im März 2017. Damals kandidierten im Unterwallis 192 Frauen und Männer, im Oberwallis 87 (ohne Suppleanten). Also insgesamt nicht einmal die Hälfte des jetzigen Kandidatenfeldes von 646. Die meisten Parteien versuchten auch eine Ausgeglichenheit bei den Geschlechtern zu erreichen. Insgesamt sind so immerhin gut ein Drittel der Kandidierenden Frauen. Gut ein Achtel der Kandidierenden hat politische Erfahrung.

Am 4. März 2018 hat das Walliser Stimmvolk die Initiative «Für eine Totalrevision der Verfassung des Kantons Wallis vom 8. März 1907» angenommen. Gleichzeitig hat es beschlossen, die Aufgabe der Ausarbeitung einer neuen Verfassung einem Verfassungsrat anzuvertrauen, dessen Mitglieder vom Volk zu wählen sind. Die Wahl der Mitglieder des Verfassungsrats findet am 25. November 2018 statt.

01. Oktober 2018, 18:17

