7 Prozent der Strafen im Wallis verhängt

Deutsche Firmen verstossen am häufigsten gegen Arbeitsvorschriften

Über 19'000 Sanktionen sind in den letzten Jahren verhängt worden. Foto: Keystone

Über 19'000 Sanktionen wegen Verstössen gegen Schweizer Arbeitsvorschriften wurden in den letzten fünf Jahren verhängt – 7 Prozent davon im Wallis.

In 37 Prozent aller Fälle sind es deutsche Firmen, die gegen Schweizer Arbeitsvorschriften verstossen; gefolgt von italienischen Firmen mit 31 Prozent sowie Betrieben aus Frankreich und Österreich mit 5 und 4 Prozent. Diese Zahlen veröffentlichte die «NZZ am Sonntag».

Total haben die Kantone in den vergangenen fünf Jahren über 19'000 Sanktionen wegen Verstössen gegen die flankierenden Massnahmen (Flam) verhängt. Am meisten Strafen, so «Bernerzeitung.ch/Newsnet», sprach dabei der Kanton Tessin aus, nämlich 27 Prozent. Es folgen Zürich mit 18 Prozent, Bern mit 12, das Wallis mit 7 und der Aargau mit 5 Prozent.

Die neuen Zahlen werden die Debatte um die Flam wohl weiter befeuern. Die Schweiz steht nämlich ohnehin unter Druck der EU, ihre flankierenden Massnahmen anzupassen.

