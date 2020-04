86-Jähriger rockt das Altersheim

Das Alters- und Pflegeheim Englischgruss in Brig-Glis hat seinen ganz eigenen DJ. Jeden Tag legt der 86-Jährige Carlo Franzoni seine Platten auf und unterhält seine Mitbewohner.

Im Altersheim ist es öde. Blödsinn. Jedenfalls nicht im Alters- und Pflegeheim Englischgruss in Brig-Glis. Dort spielt Carlo Franzoni nämlich jeden Tag Musik für seine Mitbewohner. Wie das aussehen soll? Carlo besitzt eine eigene Plattenspieler-Anlage aus den 60er-Jahren in seinem Zimmer. Die Box stellt er ganz prominent auf einen Stuhl auf den Balkon, sodass jeder im Garten, im Hof und in den umliegenden Zimmern die Musik hört.

Carlo Franzoni - der DJ im Alters- und Pflegeheim Englischgruss in Glis. (Quelle: rro)

«Ich mag Musik», sagt er gegenüber rro. Am liebsten habe er Oper. Aber diese Musik verstehe nur Direktor Daniel Kalbermatten. Seine Mitbewohner würde diese Musik langweilen. Darum spielt Carlo die Musik, die den Bewohnern gefällt. Musik aus den 60er-, 70er- und 80er-Jahren. «Ich will die Leute unterhalten und in dieser schweren Zeit moralisch unterstützen.»

Eine schöne Geste in solch schwierigen Zeiten.

sr

06. April 2020, 10:31

