Eine «Specialweek» für Jugendliche

Vom 14. bis 18. Oktober 2019 fand die zehnte Ausgabe der Specialweek der Jugendarbeitsstellen Oberwallis statt.

Die Specialweek ist ein Projekt der Jugendarbeitsstellen Oberwallis, das Jugendlichen zwischen 12 und 16 Jahren eine kostengünstige, sinnvolle und abwechslungsreiche Freizeitgestaltung ermöglicht. Während einer Woche in den Herbstferien wurden den Jugendlichen Workshops angeboten, bei denen die Teilnehmenden neue Freizeitmöglichkeiten kennen lernen und ihre Fähigkeiten ausbauen konnten. Durch das Einzugsgebiet hätten die Jugendlichen Kontakte über die eigene Ortschaft hinaus herstellen können, so die Organisatoren. Das Thema der Jubiläumsausgabe der Specialweek war die Begegnung mit unterschiedlichsten Menschen. Die Workshops wurden teilweise von Jugendlichen mitorganisiert, welche von den Jugendarbeitenden begleitet wurden.

Den Start der Jubiläumsausgabe fand in Visp unter dem Thema Kulturen statt. Spielerisch durften die Jugendlichen erfahren, dass verschiedene Kulturen auch verschiedene Regelsysteme und Kommunikationstechniken haben und lernten Spiele aus verschiedenen Nationen und Kulturen kennen. Sportliche Aktivitäten, Kochkurse, Videodrehs: Für die Jugendlichen wurde ein diverses wie ansprechendes Angebot zusammengestellt, das gemäss Organisatoren rege genutzt wurde. Seinen Abschluss fand die Specialweek am Freitag mit einem Abstecher in den Skills-Park in Bern. «Die Specialweek 2019 war abwechslungsreich, unterhaltsam und bleibt uns positiv in Erinnerung», so die Organisatoren.

