Weihnachtszeit: Hochbetrieb bei Air Zermatt und Air-Glaciers

Aufgrund der idealen Wetterverhältnisse in der vergangenen Woche standen die Equipen der Air Zermatt sowie der Air-Glaciers quasi im Dauereinsatz. Neben Heliskiing- und Rundflügen für Gäste wurden die Maschinen der Walliser Helikopterunternehmen auch zu zahlreichen Rettungsflügen aufgeboten.

Während der Weihnachtswoche, so vermeldet die Air Zermatt in einer Mitteilung, wurden insgesamt 68 Rettungsflüge ab den Basen Gampel, Raron und Zermatt durchgeführt.

Um verunfallten Personen sowie kranken Patienten so rasch wie möglich Hilfe zuteil werden zu lassen, standen zeitweise sogar alle drei Helikopter gleichzeitig im Einsatz. Die mittel- bis schwerverletzten Personen wurden in die Spitäler von Visp und Sitten oder nach Bern überflogen.

Auch die Einsatzkräfte der Air-Glaciers hatten während den Weihnachtstagen vom 20. bis am 30. Dezmeber Hochkonjunktur. Das Helikopterunternehmen meldet von den Basen in Sitten, in Collombey, in Saanen sowie in Lauterbrunnen insgesamt 145 geleistete Rettungen. Der vergangene Samstag sei mit 31 Rettungseinsätzen der meist frequentierte Tag gewesen.

pan

31. Dezember 2018, 10:25

