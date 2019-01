Rund 30 Rettungseinsätze in der letzten Woche

Auch nach den Weihnachts- und Neujahrsferien bleibt die Einsatzfrequenz der Rettungshelikopter der Air Zermatt hoch. Während der vergangenen Woche hat das Helikopterunternehmen ingesamt 33 Rettungseinsätze durchgeführt.

Wie Air Zermatt in einer Mitteilung schreibt, mussten während der vergangenen Woche neben den üblichen und für die Jahreszeit typischen Sportverletzungen auch schwerverletzte Patienten behandelt und schliesslich in die grossen Zentrumspitäler transportiert werden.

Aufgrund der niedrigen Temperaturen und den hohen Windgeschwindigkeiten, so heisst es seitens der Air Zermatt, musste die Taktik während den Rettungseinsätzen jedoch angepasst werden. Deshalb wurden auf der Piste nur die minimal notwendigen medizinischen Massnahmen durchgeführt, sodass die Evakuierung der Patienten mittels Helikopter so rasch als möglich bewerkstelligt werden konnte.

Die weitere notfallmedizinische Versorgung sei schliesslich in den Räumlichkeiten des Heliports – beispielsweise in Zermatt – erfolgt. Anschliessend konnten die Patienten zur weiteren Therapie in die Spitäler überflogen werden.

14. Januar 2019, 16:01

