Air Zermatt schreibt schwarze Zahlen

Das Zermatter Helikopterunternehmen Air Zermatt konnte an der Generalversammlung vom Freitag das beste Jahresergebnis in ihrem 50-jährigen Firmengeschichte präsentieren.

An der Generalversammlung vom Freitag konnte der Verwaltungsrat den Aktionären ein Rekordergebnis präsentieren. Das Jahr 2018 war reich an Highlights für die Air Zermatt. Dementsprechend konnte Verwaltungsratspräsident Philipp Perren an der Generalversammlung in Zermatt auf viele spezielle und bewegende Momente zurückblicken.

Das vergangene Jahr stand ganz im Zeichen des 50-Jahr-Jubiläums. Neben dem Tag der offenen Tür in Zermatt und den beiden Tagen der offenen Tür in Raron, an denen rund 15'000 Besucher auf der Basis empfangen werden konnten, zählten die Vernissage des Bildbandes „Pioniere der Bergrettung“ von Beat Perren und Gerold Biner sowie die Präsentation der Jubiläumsuhr von Hamilton zu den bleibenden Ereignissen.

Zu den herausragenden Ereignissen speziellerer Art zählten 2018 auch die Luftbrücken im Januar, als das Dorf Zermatt von der Aussenwelt abgeschnitten war. Während diesen hektischen Tagen setzte die Air Zermatt durchgehend fünf Helikopter für Personentransporte ein. 6000 Menschen wurden zwischen Zermatt und Täsch transportiert. Für Materialtransporte wurden zwei Helikopter eingesetzt, die insgesamt 280 Tonnen an Material transportierten. Ein Kraftakt, der nötig war, um das Dorf Zermatt mit den wichtigsten Gütern zu versorgen.

Nicht weniger herausfordernd war die Grossbaustelle am Klein Matterhorn für den Neubau der 3S Bahn. Die extreme Höhe und die oft prekären Windbedingungen erschwerten die ohnehin schon komplexe Arbeit. Insgesamt 1000 Flüge waren nötig, bis die Bahn rechtzeitig eröffnet werden konnte.

Das Air Zermatt Training Center (ATC) konnte 2018 erfreulicherweise eine weitere Zunahme der durchgeführten Kurse verzeichnen. An insgesamt 167 Tagen konnten verschiedensten Gruppen Weiterbildungen in den Bereichen Rettungswesen, Flight Paramedic, Chauffeur Zulassungsverordnung, fliegerische Gebirgsausbildung sowie Feuerwehrkurse, IVR-3-Kurse, BLS-AED-Kurse und ein FP-C Kurs angeboten werden.

Das ereignisreiche 2018 schlug sich auch in den Finanzen positiv nieder. So konnte die Air Zermatt AG das beste Ergebnis ihrer 50-jährigen Geschichte präsentieren. Mit einem Gewinn von 1.5 Mio konnte sogar das Spitzenresultat von 2017 noch übertroffen werden.

Unter dem Traktandum „Wahlen“ wurde ein neues Mitglied in den Verwaltungsrat gewählt. Jean-Michel Cina wird neu im Gremium einsitzen.

29. Juni 2019, 11:27

