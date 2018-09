Air Zermatt hilft bei drohender Frühgeburt

Die Einsatzkräfte der Air Zermatt blicken auf ein eher ruhiges Wochenende zurück. Eine Patientin mit drohender Frühgeburt ist nach Bern geflogen worden. Ein Wanderer wurde aus dicht bewaldetem Gelände geborgen.

Am Samstagabend ist eine Patientein mit drohender Frühgeburt vom Spital Visp ins Inselspital nach Bern verlegt worden. Der Transport wurde durch eine Hebamme begleitet.

Am Sonntagabend ist ein Wanderer oberhalb von Zermatt vom Weg abgekommen und zirka 30 Meter in steiles Gelände abgestürzt. Kurz oberhalb einer senkrechten Felswand blieb er an einem Baum hängen. Mit Hilfe von vier Rettungsspezialisten der Rettungsstation Zermatt wurde der mittelschwer verletzte Mann mittels Winde aus dem unwegsamen und dicht bewaldeten Gelände geborgen und ins Spital geflogen.

24. September 2018, 11:08

