Albiner «Hännumärt» begeisterte zahlreiche Marktlustige

Der «Hännumärt» wurde am vergangenen Samstag in Albinen erfolgreich lanciert. Foto: zvg

Der erste Albiner «Hännumärt» vom vergangenen Samstag war ein voller Erfolg. Die vielen Marktlustigen waren von der Premiere begeistert.

Das Organisationsteam der jungen Albiner unter der Leitung von Myrielle Steffen und Patricia Mathieu habe gute Vorarbeit geleistet, heisst es in einer Mitteilung der Gemeinde Albinen. Bei prächtigem Marktwetter wurden am Samstagmorgen entlang der Dorfplatzstrasse und auf dem Dorfplatz insgesamt 27 Stände aufgebaut, an denen bäuerliche Produkte, altes Handwerk und einheimisches Schaffen in verschiedensten und buntesten Formen feilgeboten wurde.

Mit dabei waren mit dem Kultur- und Förderverein AA+, der Musikgesellschaft «Alpenrose», dem Damenturnverein, dem Jugendverein, dem Kirchenchor, dem Ski-Club Torrent, und dem Jugendverein auch sämtliche Dorfvereine. Sie sorgten dafür, dass auch das leibliche Wohl nicht zu kurz kam.

Das Engagement aller Beteiligten wurde mit dem Besuch zahlreicher marktlustiger Besucherinnen und Besucher belohnt, sodass einige Stände bereits am Nachmittag ausverkauft waren. Und man war sich einig: Der erste «Hännumärt», bei dem auch das Gesellige nicht zu kurz kam, darf nicht der letzte gewesen sein.

pd / pan

22. Oktober 2018, 09:32

