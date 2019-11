Aletsch Halbmarathon und Aletsch Bahnen ausgezeichnet

Die Sommer-Awards gehen neben Bellwald auch in die Aletsch Arena. Sieger sind dort das OK des Aletsch Halbmarathons und die Aletsch Bahnen AG.

Im Sommer 2019 stellten sich Unternehmen dem anonymen Qualitätscheck des Internationalen Skiareatests. Am 7. November 2019 fand in Innsbruck die Verleihung der Awards "Internationaler Skiareatest" und Gütesiegel statt. Das OK des Aletsch Halbmarathons und die Aletsch Bahnen AG durften, wie die Destination Bellwald, gleich mehrere Awards entgegennehmen.

Das OK des Aletsch Halmarathons gewann dabei die "Event-Trophy" und durfte zudem den Sommer-Award "Bestes Eventmanagement" entgegennehmen. Die Aletsch Bahnen erhielten den Award "Ideen & Umsetzung Gold" für den neuen Rundweg auf dem Eggishorn. Im Weiteren können sich die Aletsch Bahnen über das "Sommer-Gütesiegel Carstrecke" freuen.

pd/sr

09. November 2019, 11:00

Artikel teilen