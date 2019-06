Alles begann in Simplon-Dorf

Die Verantwortlichen der Raiffeisenbank Belalp-Simplon waren mit ihren geladenen Gästen am Freitagabend in fröhlicher Feststimmung. Gemeinsam beging man den offiziellen Festakt zum 100. Geburtstag. Mit viel Prominenz aus Wirtschaft und Politik und einem eigens komponierten Lied.

Der historische Rittersaal bot den würdigen Rahmen für die Feier zum Geburtstag der Bank. Erhard Salzmann als Vorsitzender der Bankleitung begrüsste die rund 120 Anwesenden und führte gekonnt durch den Anlass. Hermann Anthamatten las Anekdoten seiner in der Schrift «1919 bis 2019 – 100 Jahre Raiffeisenbank Belalp – Simplon» verfassten Geburtstagsgeschichte. Das Volksmusikensemble Apartig überzeugte in Begleitung von Sängerin Manuela Lehner-Mutter mit der Uraufführung des Raiffeisenlieds, bevor verschiedene Gastredner ihre ganz persönlichen Geburtstagswünsche überbrachten. Nach einem gediegenen Aperitif im Schlossgarten hiess es dann Bühne frei für das Comedy-Duo Divertimento mit ihrem Programm «Sabbatical».

Das Gemeindehaus in Simplon-Dorf war am 24. August 1919 Ort der Gründung der Bank. Dort trafen sich am Nachmittag Pfarrer und Bürger und beschlossen einstimmig die Gründung der ersten Raiffeisenbank im Bezirk.

Was vor 100 Jahren als Hilfe zur Selbsthilfe begonnen hat, ist heute nachweislich eine Erfolgsgeschichte. In fünf Bankstellen arbeiten derzeit 67 Mitarbeiter für die RB Belalp-Simplon. «Damit hat unsere Raiffeisenbank eine beachtliche Bedeutung in unserer Region erlangt», sagte Franz-Josef Amherd, Präsident des Verwaltungsrats.

Lesen Sie mehr zur Feier der RB Belalp-Simplon im «Walliser Boten» vom Samstag, 15. Juni.

14. Juni 2019, 20:16

